Глава совета лондонского округа Кенсингтон и Челси Николас Паджет-Браун, подвергшийся критике после пожара в высотном здании Grenfell Tower, объявил в пятницу о своей отставке.

«Я решил подать в отставку с поста главы совета, когда будет найден преемник», — говорится в заявлении Паджет-Брауна.

Глава округа отметил, что пожар в высотке стал «худшей из трагедий, с которыми Лондон сталкивался после окончания Второй мировой войны». Он пояснил, что совет подвергся критике, а администрация района столкнулась с нехваткой ресурсов при ликвидации последствий, передает ТАСС.

Напомним, пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Жертвами стали по меньшей мере 80 человек.