Заболеваемость россиян ожирением выросла в два раза за пять лет (с 2011 по 2015 годы). Одновременно ухудшились статистические показатели по диабету второго типа, нарушениям пищеварительной и эндокринной систем. Ученые связывают эти изменения с тем, что в нашей стране недостаточно внимания уделяется вопросам здорового питания и нарушено взаимодействие между профильными учреждениями. Усилиями Федерального исследовательского центра питания (ФИЦ), Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций (ФАНО) на прошлой неделе был создан межведомственный научный совет по медицинским проблемам питания.

С инициативой создания такого совета выступил ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. Предложение поддержали в РАН и ФАНО.

— В Советском Союзе работало много научных советов при Академии наук и Минздраве, — рассказал «Известиям» академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян. — В них проходила экспертиза всех научных тем, диссертаций, передовых идей. Советы выполняли роль координаторов и научно-методических руководителей. Потом эта система постепенно развалилась.

По словам депутата Госдумы, академика РАН Геннадия Онищенко, который тоже вошел в совет по проблемам питания, межведомственные научные рекомендации помогали координировать усилия институтов, находящихся в разных структурах.

— В последние годы неоднократно поднимались вопросы по созданию всякого рода межведомственных советов. Работа отдельными ведомствами ведется, но нет полноценного контакта между структурами. В медицинской науке это уже перезревшая тема. И вот наконец между РАН и ФАНО возникло понимание необходимости возрождения такой структуры, которая позволит наладить диалог между медицинскими специалистами и производителями сельхозпродукции, — отметил Геннадий Онищенко.

В состав совета вошли 33 представителя разных учреждений и регионов. Виктор Тутельян стал его председателем. По словам ученого, совет объединил академические медицинские и сельскохозяйственные институты, учреждения ФАНО, Минздрава, Роспотребнадзора, агропромышленного комплекса.

По мнению Геннадия Онищенко, в совете по питанию не хватает представителей Минздрава и Роспотребнадзора. Но он уверен, что со временем они присоединятся.

В совете будет работать шесть комиссий по наиболее актуальным проблемам: безопасности пищи, инновационным технологиям, лечебному, детскому, спортивному питанию и по фундаментальной нутрициологии (науке о питании).

В первую очередь совет займется «инвентаризацией» образовательного процесса.

— Образовательные программы нуждаются в корректировке, — сказал Виктор Тутельян. — У нас не хватает специалистов в области диетологии, гигиены питания, нутрициологии в целом, а это крайне востребованные направления. Нужно создавать программы, учебники, кафедры. В любом медицинском вузе это должны изучать все студенты. Каждый специалист — и невролог, и уролог — должен знать основы нутрициологии, чтобы давать пациентам с любой патологией грамотные рекомендации по питанию. Сейчас такие предметы преподаются не на всех курсах и даже не в каждом вузе. Кафедры диетологии вообще почти нигде нет.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ожирением среди взрослого населения в 2015 году возросла (по сравнению с 2011 годом) в 2,3 раза. На 2% за этот же период увеличилась заболеваемость сахарным диабетом второго типа.

— У нас в стране ожирение стало крупнейшей проблемой, — отметил директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк. — Это эпидемия. С возникновением ожирения связан целый букет заболеваний: сосудистые патологии, сахарный диабет, некоторые формы онкологических заболеваний, подагра. Всё это ухудшает качество жизни, сокращает ее продолжительность.

По сведениям Росстата, за период с 2011 по 2015 год на 14,5% чаще стали встречаться болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на 8% — болезни органов пищеварения, на 17% — системы кровообращения.

— Мы не должны снижать темпы развития науки о питании, — сказал Дмитрий Никитюк. — От правильного питания зависит здоровье нации.

Ученые надеются, что созданный совет сократит путь от идеи, фундаментальных исследований к практике, позволит вывести науку на передовые позиции и придать ее развитию новый импульс.