Запрет на использование для перевозки детей автобусом, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, вступит в силу 1 января 2018 года.

Постановление об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу, 30 июня.

«Подписанным постановлением срок вступления в силу требования к году выпуска автобуса, используемого для организованной перевозки группы детей, переносится с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года», — цитирует документ ТАСС.

Данное решение, по мнению правительства, поможет перевозчикам обновить свои автобусные парки для организованных перевозок групп детей.

Эксперты опасались, что в случае вступления новых правил 1 июля многие перевозчики, не успевшие обзавестись новым транспортом, откажутся от перевозок детей, чем парализуют сезон летнего отдыха.