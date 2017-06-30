Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в республику на сумму $25 млрд. Об этом сообщил американский лидер по итогам двусторонней встречи с южнокорейским коллегой.

«В этом месяце начинается переправка американского сжиженного природного газа в рамках сделки на общую сумму $25 млрд. Это прекрасно», — заявил Трамп.

Официально заключение этого соглашения анонсировалось еще 25 июня в Сеуле и Хьюстоне. Договор рассчитан на 20 лет и предусматривает экспорт более чем 3,5 млн т СПГ из США в Южную Корею.