Глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что дату выхода на рынок нового электромобиля Model 3 объявят 2 июля.

«Новости поступят в воскресенье» , –– написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Компания Tesla в апреле объявляла о планах представить грузовую машину собственного производства в сентябре 2017 года. Создание грузовой модели призвано снизить себестоимость транспортных перевозок и сделать работу водителей безопаснее. Помимо этого, американская компания собирается выпускать электромобиль Model 3, производство которой намечено на июль этого года.

Ожидается, что стоимость Model 3 в базовой комплектации составит примерно $35 тыс. по сравнению с минимумом $84 тыс. у предыдущих двух моделей.