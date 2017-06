Бывший солист группы «Битлз» Пол Маккартни не смог вернуть себе авторские права на ряд композиций легендарного коллектива.

Об этом заявило агентство Reuters.

Судья Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск британского музыканта, претендовавшего на композиции, написанные им в период с 1962 по 1972 год, в соавторстве с Джоном Ленноном, среди которых хиты Across the Universe и I Want to Hold Your Hand, сообщает ТАСС.

Ранее права на эти песни принадлежали Майклу Джексону, наследники которого продали их Sony. Пол Маккартни намерен в будущем году еще раз заявить о своих правах, поскольку законодательство США разрешает это.