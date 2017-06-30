Суд в США не разрешил вернуть Полу Маккартни авторские права на песни «Битлз»
Бывший солист группы «Битлз» Пол Маккартни не смог вернуть себе авторские права на ряд композиций легендарного коллектива.
Об этом заявило агентство Reuters.
Судья Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск британского музыканта, претендовавшего на композиции, написанные им в период с 1962 по 1972 год, в соавторстве с Джоном Ленноном, среди которых хиты Across the Universe и I Want to Hold Your Hand, сообщает ТАСС.
Ранее права на эти песни принадлежали Майклу Джексону, наследники которого продали их Sony. Пол Маккартни намерен в будущем году еще раз заявить о своих правах, поскольку законодательство США разрешает это.