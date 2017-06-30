Банк «Московское ипотечное агентство» (МИА) подал гражданский иск на сумму 12,5 млн рублей к Виктору Захарченко — отцу полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил адвокат Виктора Захарченко Вадим Мышлявкин.

Банк является потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о растрате 4 млн рублей в отношении Виктора Захарченко, который, по данным следствия, был фиктивно трудоустроен в банке на должность советника председателя правления.

Мышлявкин подчеркнул, что сумма, которая фигурирует в гражданском иске, в несколько раз превышает вменяемый следствием ущерб.

«Банк «МИА» определил сумму иска и просит взыскать с моего подзащитного Виктора Захарченко 12,5 млн рублей», — сообщил адвокат ТАСС.

Мышлявкин сообщил о несогласии с суммой иска, отметив, что даже с учетом пени возможная сумма иска не могла превышать 6–7 млн рублей.

«Но потерпевшая сторона утверждает, что также был нанесен и репутационный вред, за что банк просит взыскать еще 6,5 млн рублей», — отметил защитник.

По решению Басманного суда Москвы Виктор Захарченко находится под арестом до 30 августа.