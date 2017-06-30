Главврач Кировско-Апатинской больницы, подавший в отставку после жалобы онкобольной Дарьи Стариковой президенту РФ Владимиру Путину, передумал увольняться после того, как в его поддержку в интернете собрали более 10 тыс. подписей.

Старикова в ходе «прямой линии» пожаловалась Путину на недостаток узких специалистов в Кировско-Апатинской больнице и многие проблемы здравоохранения.

Через несколько дней после этого Юрий Ширяев, возглавляющий Кировско-Апатитскую больницу и являющийся ведущим нейрохирургом, написал заявление об увольнении, объяснив свое решение огромным количеством жалоб и просьб пациентов сделать невозможное — провести операцию вне очереди, построить новую больницу или вылечить хронически больных.

После этого в интернете развернулась кампания в поддержку врача.

«Не хочу подводить коллег, которые со мной работают. Кроме того, я не ожидал такой поддержки от людей. Хочется всё доделать. Начнем заново — будем мирить врачей и пациентов, мирить два города между собой, дальше видно будет», — цитирует Ширяева «РИА Новости».

Он отметил, что экстренная помощь будет оказываться в Кировске, где собрана команда высококвалифицированных специалистов.