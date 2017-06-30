Молдавия не будет выдавать бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георге Бэлан молдавскому порталу deschide.md.

По словам Бэлана, основная причина этому — отсутствие соглашения об экстрадиции между берегами Днестра.

«Между МВД Молдовы и профильным ведомством в Приднестровье во время правления президента Владимира Воронина было соглашение, но оно аннулировано. Если у Евгения Шевчука нет проблем с органами правопорядка правобережья, то он может сколько угодно находиться на территории Молдавии», — пояснил Бэлан.

Генпрокурор Республики Молдова Эдуард Харунжен сказал, что правоохранительные органы Молдавии примут во внимание заявление Шевчука об угрозе его жизни и здоровью на территории ПМР. Харунжен отметил, что дело Шевчука будет рассматриваться на равных с другими заявлениями граждан Молдовы.

Ранее стало известно, что председатель следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь допускает возможность заочного вынесения приговора для Шевчука. При этом Брынзарь выразил надежду на возвращение экс-главы ПМР и дачу следственных показаний.

Евгений Шевчук сбежал с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. По словам депутата Верховного совета Приднестровья Андрея Сафонова, бывший президент привлекается к ответственности по «пяти пунктам (фонды, «Биохим», контрабанда, незаконное изъятие 30% пенсий и зарплат, помилования с нарушениями закона)».