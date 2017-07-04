Разваливающиеся сельские дома культуры, закрытые библиотеки, ни одного кинотеатра на несколько деревень. Такая картина — не редкость для российской глубинки. Но постепенно ситуация начинает меняться: государство признало, что культура — это не только Большой театр и Эрмитаж, и в регионах стали появляться и новые концертные залы, и многофункциональные культурные центры. О новой модели государственной культурной политики, реализуемой в регионах, «Известиям» рассказал руководитель проектного офиса Минкультуры России (ФГБУК «Роскультпроект») Олег Иванов.

— В чем суть новой культурной политики?

— В том, чтобы развивать в регионах инфраструктуру культуры одновременно с развитием культурной среды. Если профессиональных творческих коллективов в глубинке нет, надо расширять гастроли, привозить выставки, развивать виртуальные проекты, поддерживать традиционную культуру. Независимо от места проживания у человека должна быть возможность увидеть лучшее из отечественной культуры.

Новая государственная культурная политика ведет отсчет от Года культуры, за которым последовали Год литературы и Год российского кино, каждый из которых внес свой вклад. В результате сегодня культуру всё меньше воспринимают как малозначительную сферу, она становится межотраслевым, межведомственным явлением, всё больше ее позиционируют как национальный приоритет.

В течение последних лет происходят разительные изменения в управлении культурой, ее регулировании, поддержке как со стороны федерального центра, так и на уровне регионов. Для всех стало очевидно, что культура — это не только Большой театр и Мариинка, она не ограничивается высоким искусством столиц, она в каждом городе, поселке, дворе.

— Фокус внимания Минкультуры переходит с развития известных столичных брендов в провинцию?

— Фокус внимания — на удержании мирового лидерства российской культуры, сохранении единого культурного пространства России, устранении региональных диспропорций в доступности культурных благ, сохранении культурного наследия. И по каждому из этих направлений министерство может назвать не одно-два мероприятия, как было когда-то, а десятки выполненных проектов.

— Но диспропорции настолько велики, что на исправление ситуации уйдут годы. Даже при условии достаточного финансирования. Что уже сделано?

— Впервые за 30 лет по инициативе Минкультуры возобновлена программа кинофикации регионов. За два года выделено 3,2 млрд рублей на переоборудование и открытие более 400 кинозалов по всей стране. За четыре года в три с половиной раза увеличилось число библиотек, подключенных к интернету. Создаются библиотеки нового типа. Уже открыто десять модельных, то есть образцовых, библиотек во Владимирской области.

Развивается сеть виртуальных концертных залов. Есть уже 160 точек по стране. Реализуется программа строительства многофункциональных культурных центров в городах с населением до 100 тыс. человек. Их уже 37.

— В советские времена в каждом селе был свой ДК, но многие закрылись или просто пришли в негодность. Какова ситуация сейчас?

— Впервые с советского периода реализуется программа развития сельских домов культуры. Она оказалась настолько востребована, что в этом году Минкультуры перераспределило с других направлений 1,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских ДК в регионах с дефицитом этих учреждений — в Дагестане, Ингушетии, Тыве, Тульской области и т.д. До конца года по этой программе будет построено 40 новых ДК, реконструировано шесть, отремонтировано 72. Это направление было поддержано дополнительными бюджетными средствами в объеме 1,4 млрд рублей. За счет них будут модернизированы сельские ДК еще в 71 регионе. С 2017 года Минкультуры совместно с «Единой Россией» реализует проект поддержки муниципальных театров в городах с населением до 300 тыс. человек (149 театрам в 56 регионах предоставлена субсидия на 670 млн рублей).

— А система детских музыкальных школ? Она ведь тоже была практически разрушена.

— В 2017–2019 годах на поддержку детских театров ежегодно выделяется 300 млн рублей, на оснащение региональных детских школ искусств музыкальными инструментами — 400 млн, на поддержку детского познавательного туризма — 300 млн. Ведется работа по расширению театрально- и концертно-гастрольной деятельности, в том числе межрегиональных гастролей, оснащению сети виртуальных залов в глубинке.

— Инициатива больше исходит от федерального центра или с мест?

— Федеральный центр не в состоянии что-либо изменить на местах, если в этом не участвуют региональные и муниципальные власти. Сейчас установлено соотношение 50/50 в вопросах финансирования культурных инициатив в регионах. Есть передовые регионы не самые богатые, но уделяющие серьезное внимание учреждениям культуры. Это, например, Башкортостан, Чувашия, Белгородская область.

— А какие регионы отстают?

— Будет неправильно называть какие-то субъекты отстающими. Состояние культуры зависит от многих причин — уровня жизни, занятости, социально-экономического развития в целом. А наибольшую тревогу вызывают регионы, которые, обладая большим числом памятников истории и культуры, не в состоянии это богатство сохранять.