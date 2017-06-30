Двое с мачете задержаны у стадиона, где будет выступать Джастин Бибер
Двое мужчин, вооруженных мачете, задержаны около стадиона «Миллениум» в Кардиффе, где должно пройти выступление канадского певца Джастина Бибера. Об этом пишет газета Daily Mail.
«Двое мужчин возрастом 19 и 27 лет были арестованы... по подозрению в ношении наступательного оружия. Оба сейчас находятся под арестом в полицейском участке в Кардиффе», — приводит газета слова представителя полиции.
Согласно заявлениям полицейских, молодые люди вели себя угрожающе. Камеры наблюдения зафиксировали момент задержания. На кадрах отчетливо видно изъятое мачете в руках полицейского.