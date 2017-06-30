Два человека погибли и девять пострадали из-за непогоды, обрушившейся на Московский регион, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Москве два человека погибли, еще девятерым потребовалась медицинская помощь», — сообщили в МЧС.

Один человек погиб в Дмитровском районе Московской области от удара молнии, еще один человек погиб под рухнувшей на него бетонной конструкцией.

МЧС и Гидрометцентр ранее предупреждали жителей Москвы и Подмосковья о надвигающейся непогоде –– сильном ливне, грозе с градом и ветре с порывами до 20 м/с. МЧС рекомендовало держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

По данным метеослужбы, непогода продержится в Москве и области до 3:00 мск 1 июня.