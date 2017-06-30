Социальная сеть Facebook запускает запуск функций поиска ближайшей точки доступа Wi-Fi в своих приложениях для iPhone и Android.

Об этом заявили официальные представители компании.

«В прошлом опция «Найти Wi-Fi» уже работала в нескольких странах и оказалась особенно полезной в тех местах, где плохо работает интернет через мобильную связь», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Эта функция показывает на карте или в списке ближайшие компании и организации, у которых указано наличие доступного беспроводного соединения.

Пункт меню «Найти Wi-Fi» будет расположен во вкладке «Дополнительно».