Более двух третей месячной нормы осадков выпало за шесть часов сильных ливней. Об этом сообщает Гидрометцентр, уточняя, что данное количество является рекордным.

«По данным метеостанции ВДНХ, к 18 часам (примерно за шесть часов воздействия атмосферных фронтов атлантического циклона) в Москве выпало 53 мм осадков или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 мм. ... На момент измерения дожди еще продолжались, и эти цифры будут уточняться», — говорится на сайте метеослужбы.

Отмечается, что такое число осадков может сравниться с прошлогодним августовским ливнем, когда в Москве за сутки выпало 88 мм. Однако прежний рекорд был зарегистрирован в 1923 году и составил 22,3 мм.