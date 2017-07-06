В России действуют 50 церковных приютов и более ста центров гуманитарной помощи. Там беременные и мамы с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить моральную и материальную помощь. До конца года Русская православная церковь планирует открыть еще как минимум 14 новых пунктов помощи. В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности «Известия» побывали в столичном приюте «Дом для мамы». Подопечные центра рассказали, как оказались на улице и чего им стоило начать жизнь с нуля.

Из существующих 50 церковных приютов 49 были открыты за последние шесть лет. Также по всей стране появляются церковные центры гуманитарной помощи для беременных и мам с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, — их уже больше ста. В таких центрах, в отличие от приютов, не живут постоянно, а получают «скорую» помощь: еду, одежду, консультации психологов и юристов. 55 гуманитарных центров за последний год начали работать благодаря инициативе патриарха Кирилла и объявленному им общецерковному сбору средств. До конца этого года планируется открыть еще 14 новых центров. На их организацию прихожане Русской православной церкви пожертвовали более 39 млн рублей. Собранные средства на конкурсной основе распределял Синодальный отдел по благотворительности.

В «Доме для мамы» православной службы помощи «Милосердие» живут женщины, которым больше некуда пойти. Среди них мамы, лишившиеся работы и средств к существованию, молодые матери-сироты, не имеющие жилья, а также беременные, которых выгнали из дома за отказ сделать аборт. Всех их приютили в центре, работа которого направлена на профилактику абортов и отказов от детей.

Директор «Дома для мамы» Мария Студеникина рассказала «Известиям», что приют открыт для всех. Единственное исключение — мамы с мальчиками старше 14 лет, так как в приют попадают девочки 16–17 лет, и это может стать искушением и для тех, и для других.

Внутри «Дом для мамы» выглядит действительно по-домашнему: чисто, пахнет супом, всюду расставлены уютные сувениры, игрушки и иконы. Периодически слышен негромкий детский плач — малыш хочет есть или у него режутся зубки.

По словам Марии Студеникиной, многие девушки считают, что аборт — быстрая несложная операция, решающая проблему. Проблема — это ребенок.

— Мы стараемся донести до девочек (а для меня все, кто попадает в приют, — это девочки), что жизнь начинается с момента зачатия. У нас даже есть точная копия эмбриона в 12 недель. Это важный момент: по закону разрешено делать аборт до этого срока. Но в 12 недель у ребенка полностью сформировано сердце, нервная система, известен цвет глаз, — говорит Мария Студеникина.

Такой «холодный душ» часто заставляет будущих мам передумать и не избавляться от ребенка. Даже если на аборт подталкивали собственные родители. Как рассказала директор центра, к сожалению, это не редкость. Родители ставят ультиматум: «Если не сделаешь аборт, мы не будем тебе помогать». Девушка остается на улице. Но после рождения внуков «90% бабушек и дедушек принимают их».

Любая женщина, обратившаяся за помощью в «Дом для мамы», в первую очередь проходит медицинское обследование. Приют сотрудничает с организациями здравоохранения и обязательно отправляет всех мам на необходимые обследования.

После этого для каждой подопечной специалисты разрабатывают индивидуальную программу реабилитации и дальнейшего устройства. Как правило, мамам требуется помощь в оформлении документов и льгот, в трудоустройстве и получении жилья. Во время проживания в приюте женщины занимаются надомной работой, изготавливают свечи и дорожные наборы ниток, а также получают профессиональные навыки: в «Доме для мамы» проходят курсы парикмахерского мастерства и маникюра, занятия по бухгалтерскому учету, компьютерные уроки. Одно из условий проживания — получение образования.

— Мы готовы вкладываться в мамочку, делать для нее всё необходимое, особенно когда понимаем, что она сама готова менять свою жизнь, учиться и работать над собой. Когда мы берем девочку, обязательно договариваемся, как она будет жить, зачем мы ей нужны, какие у нее цели. На основании этого строим программу реабилитации, — рассказала Мария Студеникина.

Одна из обитательниц приюта — Анна. Ей 31 год, но из-за хрупкого телосложения выглядит она максимум на 20 — даже на последних сроках беременности она весит не больше 60 кг. Анна рассказала «Известиям», что осталась сиротой, а в Москву приехала из Владимирской области. В столице снимала комнату, работала на фабрике детских игрушек. А потом познакомилась с мужчиной.

— Он часто мне звонил, называл ласковыми словами. Он был старше меня, у него есть сын от первого брака, — сказала Анна.

За это «сын от первого брака» девушка хватается как за спасательный круг. Этим она оправдывает мужчину, который бросил ее, узнав о беременности. Просто удалил из всех контактов и пропал.

На вопрос, говорил ли он Анне, что любит и хочет создать с ней семью, она отрицательно покачала головой. А потом тихо спросила: «Ну это ведь были настоящие отношения?»

Тяжелая физическая работа на фабрике игрушек стала не под силу беременной. Денег на съемную комнату не осталось, и Анна пришла в приют. О планах на будущее она рассуждает уверенно: «Буду работать. Снимать комнату. Растить ребенка. Все с Божьей помощью наладится».

Даже оказавшись в сложной ситуации, она не опустила рук. Чувства отчаяния нет и у 21-летней Натальи. Она, в отличие от многих девушек в приюте, москвичка. Но дома — пьющая мать, которая «морально и физически доводит до срывов». От нее Наталья, будучи в положении, сбежала в «Дом для мамы».

По ее словам, после каждого кодирования (а их было три) запои матери становились всё длительнее. При этом, когда мама трезвая, Наталья с ней общается: и разговаривает по телефону, и навещает.

С отцом уже родившегося ребенка Наталья созванивается каждый день. Влюбленные плачут. Они не виделись больше полугода, потому что у мужчины «проблемы на границе»: сейчас он на Украине и из-за сложностей с документами не может покинуть страну.

— До его отъезда, чтобы продлить документы, мы снимали квартиру, работали. Расписаться не успели, и теперь я считаюсь матерью-одиночкой, — сказала Наталья. — Но он очень рад, что родился ребенок. Да и вся его большая семья: родители, братья, сестры. Но они далеко, на Украине.

Анна, Наталья и все остальные мамы (будущие и настоящие) в приюте выбрали для своего ребенка жизнь. Пусть начавшуюся так непросто, но все-таки жизнь.

За пять лет работы в «Доме для мамы» получили приют 199 женщин и 202 ребенка, из них 80 детей родились во время проживания мам в центре. Кроме того, более 6,5 тыс. женщин получили в «Доме для мамы» социальную, юридическую и гуманитарную помощь.