Суд Украины арестовал на 15 суток задержанных российских пограничников
Украинский суд арестовал на 15 суток двух задержанных ранее российских пограничников.
«Уже состоялось заседание Каланчакского суда относительно двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток», — цитирует «Газета.ру» спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.
Накануне украинская погранслужба заявила о задержании на границе с Крымом двух мужчин без документов, которые по утверждениям главы ведомства Виктора Назаренко являются российскими пограничниками.
Позже в пограничной службе ФСБ России уточнили, что их сотрудники заблудились.