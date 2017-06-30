Украинский суд арестовал на 15 суток двух задержанных ранее российских пограничников.

«Уже состоялось заседание Каланчакского суда относительно двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток», — цитирует «Газета.ру» спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Накануне украинская погранслужба заявила о задержании на границе с Крымом двух мужчин без документов, которые по утверждениям главы ведомства Виктора Назаренко являются российскими пограничниками.

Позже в пограничной службе ФСБ России уточнили, что их сотрудники заблудились.