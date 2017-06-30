Более 100 деревьев было повалено в разных районах столицы в результате непогоды, почти 50 дорог и подземных переходов подтоплено ливнями. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«В результате сильного дождя произошло 49 подтоплений дорожного полотна и подземных переходов. Ветром, порывы которого достигали 20 м/с, повалено более 100 деревьев», — цитирует агентство своего собеседника.

Также уточняется, что повреждена кровля административного здания. Ранее сообщалось, что стихией была испорчена кровля жилого здания, данная информация опровергается.