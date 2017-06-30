Басманный суд Москвы наложил арест на счета топ-менеджера по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Горьков подозревается в нанесении ущерба компании на сумму более чем в 700 млн рублей.

«Судом было удовлетворено ходатайство следствия об аресте двух банковских счетов Горькова, на которых находились в общей сложности чуть больше 400 тыс. рублей. Арест был наложен в качестве обеспечительной меры в рамках дела о злоупотреблении полномочиями», — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам «Роснано» размещал денежные средства компании на сумму от 460 до 740 млн рублей в банке «Смоленский». В декабре 2014 года у банка была отозвана лицензия, в связи с чем «Роснано» лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей. При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова на сумму 400 млн рублей.

Басманный суд 11 июня поместил Горькова под арест на два месяца.