Государственная дума обратится к Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданам Киргизии право управления транспортным средством на территории России на основании иностранных водительских прав. Соответствующий проект постановления уже размещен в базе законодательной деятельности ГД РФ.

В документе отмечается, что, согласно конституции Киргизии, русский язык на территории этой страны носит статус официального государственного языка, а значит, граждане Киргизии должны обладать хорошим знанием русского. В том числе предполагается изучение правил дорожного движения на русском языке.

Запрет водителям с иностранными водительскими удостоверениями работать по найму или заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ вступил в силу 1 июня 2017 года.