Два пограничника в Крыму в ходе учений в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны.

Об этом заявила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.

«Пограничное управление по Республике Крым сообщает, что в ночь на 30 июня 2017 года в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о возвращении сотрудников, согласно международным нормам.

Пограничники будут возвращены в Россию в ближайшее время.