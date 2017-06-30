Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) в России будет завершен к 1 июля 2018 года. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

«Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности будут осуществлять постепенный или единовременный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года», — отмечают в министерстве.

Нововведение касается автопроизводителей и не отразится на покупателях новых автомобилей. Автовладельцы с действующими бумажными ПТС могут продолжить ими пользоваться: обязательного обмена не предусмотрено. Однако если после 1 июля 2018 года бумажный ПТС будет утерян или придет в негодность, его придется заменить на электронный, пишет ТАСС.

Электронные ПТС вводятся для свободного обращения транспортных средств на территории всех государств — членов ЕврАзЭС.