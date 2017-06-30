Почти 27,4 тыс. человек остались без электричества в трех регионах Центрального федерального округа из-за непогоды, сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.

«По состоянию на 17.00 аварийно-восстановительные работы продолжаются. Принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения», — говорится в сообщении.

Как сообщает Минэнерго, без электричества остаются более 7 тыс. человек в московском регионе, почти 9,4 тыс. человек — в Калужской области и около 10,7 тыс. — в Тульской области.

Накануне МЧС и Гидрометцентр предупреждали о надвигающейся стихии — сильном ливне, грозе с градом и усилении ветра, с порывами до 24 м/с.