Большинство жителей России считают, что российские хакеры не вмешивались в президентские выборы в США. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение».

Согласно статистике, 44% опрошенных отрицают такую возможность, 25% сочли ее маловероятной. 18% респондентов затруднились ответить. Опрос свидетельствует, что если бы российские хакеры действительно повлияли на итоги голосования в США, то почти половина россиян отнеслась бы к этому с безразличием, 26% — отрицательно, 18% — положительно.

Респондентам задали вопрос о санкциях в отношении России, которые сенат США недавно одобрил. Выяснилось, что 45% опрошенных впервые узнали об этом от социологов. Среди тех, кто что-то слышал о новом пакете санкций, 37% уверены, что Дональд Трамп одобрит их вступление в силу, 25% имеют противоположное мнение, 39% затруднились ответить.

В целом ровно половина россиян охарактеризовала текущие отношения двух держав как плохие, среди них 24% полагают, что это произошло по вине США, 2% — по вине России.

73% респондентов уверены, что Россия должна наладить отношения с США, причем половина россиян уверена, что это нужно обеим странам в равной степени.

50% опрошенных не могут определиться со своим отношением к американскому президенту, количество тех, кто оценивает его личность положительно, и тех, кто — отрицательно, одинаковое.

Опрос проводился 24–25 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. жителей из 53 субъектов РФ.