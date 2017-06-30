Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре повестку дня саммита G20 в Гамбурге.

Информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. В преддверии саммита «группы двадцати» в Гамбурге лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом в ходе беседы были затронуты параметры выполнения Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Сама встреча «группы двадцати» состоится 7–8 июля.