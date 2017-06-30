МЧС предупредило о новом ударе стихии по Московскому региону 30 июня.

«С вечера пятницы и до 03:00 мск 1 июля в Москве ожидается местами очень сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 19–24 м/с», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее МЧС несколько раз рассылало москвичам и жителям Подмосковья предупреждения об ухудшении погоды и возможном подтоплении, затруднении движения транспорта и ДТП в Москве. Также гражданам посоветовали держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Во время первого удара стихии по Москве погибли два человека, около девяти пострадали.