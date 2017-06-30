Стало известно, что инцидент с мужчиной, открывшим стрельбу по подросткам в подмосковном Домодедове, произошел еще 14 июня.

Как сообщалось ранее, мужчина открыл огонь из травматического оружия по молодым людям, укрывшимся в подъезде одного из жилых домов от сильного ливня.

Сам стрелявший рассказал полиции, что шумная компания собиралась в подъезде его дома довольно часто и никак не реагировала на просьбы уйти. После очередной ссоры подростков с жительницей дома мужчина открыл огонь из травматического пистолета.

В результате пострадал минимум один. Обстоятельства происшествия устанавливаются.