Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер обсудили российско-американские отношения в пятницу на ежегодном международном форуме «Примаковские чтения» в Москве. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-американских отношений, некоторых актуальных региональных проблемах и ключевых тенденциях мирового развития», — отмечают в МИДе.

Как сообщалось ранее, Лавров и Киссинджер во время беседы пришли к единому мнению о том, что текущие отношения Владимира Путина и Дональда Трампа являются «ненормальными» и что на встрече лидеров на саммите G20 в Гамбурге эти разногласия могут быть преодолены.