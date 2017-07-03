На прошлой неделе один известный университет восстановил в своих стенах мемориальную доску, посвященную выступлению Иосифа Сталина в этом здании в 1924 году. Мягко говоря, решение странное: университет юридический, а именно в области права заслуг перед страной у Сталина — никаких. Вклад в историю чисто отрицательный. Россия не была страной с сильной и полностью независимой правовой системой и до революции, но большевики последовательно выхолостили все правовые институты, оставив буквально пустую оболочку.

Ряд видных юристов отреагировал очень резко. В частности, коллектив кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики объявил МГЮА бойкот и имел на это полное право. Мы в университете делаем всё, чтобы люди чувствовали себя свободными и не боялись выражать свою позицию. Ведь одна из самых больших ценностей университета — дать людям возможность открыто выражать свое мнение, без ожиданий репрессий или вознаграждения со стороны руководства.

Но лично мне такая позиция коллег показалось излишне резкой. Зачем же обрезать каналы нормального академического общения? Разве все профессора МГЮА подписались под доской? Виноваты ли в этом студенты академии? Я бы рекомендовал обеим сторонам помириться и продолжить вместе работать.

Но поговорить стоит — и вот о чем.

К сожалению, в нашем обществе сформировалась странная культура восприятия памятника как объекта поклонения. Памятники воздвигают, их сбрасывают. Хотя на самом деле мемориальная доска или скульптура — не икона, на которую нужно молиться. Это жест исторической памяти способности общества в целом и отдельных его представителей сохранять и передавать из поколения в поколение знания о произошедших исторических событиях, о деятелях ушедших эпох.

Помнить историю ХХ века не означает восхищаться Сталиным. Это не означает, что мы забываем о том, как Сталин пришел к власти, как он управлял страной, о государственном терроре сталинского периода. Кстати, на сегодняшний год приходится печальный 80-летний юбилей «большого террора». Хочу напомнить, что тогда были арестованы почти 1,6 млн человек, из них более 680 тыс. расстреляны. Среди них были и руководящие работники, и цвет интеллигенции, и большинство священников, и простые советские люди, следует из современных исследований.

Компромисс, применимый к другим историческим событиям, в вопросах морали и отношения к преступлениям прошлого неуместен. И если мы хотим воссоздавать памятники Сталину, давайте в первую очередь поставим другие — его жертвам. Многие из них внесли до своей безвременной гибели огромный вклад в экономику и культуру нашей страны 1920–1930-х годов.

Мы помним о подавлении Сталиным свободы слова, которая существовала в России в 1920-х годах прошлого столетия. И сейчас свободно говорим об этом. Ведь отворачиваться, загораживаться руками от собственной истории опасно. Знание о событиях прошлого и открытый разговор о них позволяет нам не повторять сделанных ошибок в будущем.

Памятник не наделяет исторические события хорошими или плохими качествами. Когда он есть, можно поспорить, например, о художественных достоинствах монумента, ведь у всех нас разные вкусы. Мне лично не нравится монумент Владимиру у Боровицких ворот Кремля. Но я рад, что тысячи людей, проходящих и проезжающих каждый день это место, вспоминают Крещение Руси.

Нам надо вспомнить о тех личностях, которые оставили существенный след в российской истории, однако памятников им практически нет. Например, великий русский дипломат Александр Горчаков достоин большего, чем памятник во внутреннем дворе МГИМО. По всей стране стоят различные монументы Владимиру Ленину (для меня непонятно, чем он лучше Сталина), а у ключевого организатора освобождения русских крестьян Николая Милютина нет даже мемориальной доски. Памятник «Царю-миротворцу» Александру Третьему в Москве как снесли большевики, так и до сих пор он не восстановлен.

Важно понимать, что памятник — это не знак культа или одобрения. И не наделять монументы излишним символизмом, который приводит к жарким спорам. Символов в культуре — художественной или политической — очень много, и отношение к ним всегда будет самое разное у разных людей. Но давайте вместе помнить и осмысливать прошлое, а жарко спорить лучше будем о будущем. Хоть россияне только что и поставили Сталина на первое место в рейтинге выдающихся личностей, опросы показывают, что жить бы им хотелось в более благополучные времена. Более того, социологи фиксируют за последние пять лет серьезный сдвиг: растет толерантное отношение граждан к предпринимательству, к чужому богатству, растет готовность к собственной ответственности. Значит, сейчас самое время поговорить о том, каким может быть будущее.

Искусство политики в том, чтобы выстраивать отношения исходя из того, что мы хотим сделать, к какому результату намерены прийти и, как следствие, какой след в истории оставить.

Автор — ректор НИУ «Высшая школа экономики»

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