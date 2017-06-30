Крупнейший производитель легковых автомобилей в России «АвтоВАЗ» планирует увеличить объемы производства в 2017 году на 21% по сравнению в прошлым годом, то есть до 495 тысяч машин и сборочных комплектов. Такие данные глава "АвтоВАЗа" Николя Мор представил в презентации на годовом собрании акционеров компании.

"Мы ожидаем роста рынка в 2017 году на 5-10%, продажи Lada вырастут более чем на 10%. Общий объем производства в этом году вплотную приблизится к 500 тысячам автомобилей", — сказал президент компании,

Таким образом, общие продажи концерна в 2017 составят более 290 тысяч машин.