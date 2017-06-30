Президент Южной Корей Мун Чжэ Ин считает, что Северной Корее нужно вернуться к переговорам по ядерном разоружении.

Об этом он заявил после состоявшейся в Вашингтоне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Я призываю Пхеньян как можно быстрее вернуться за стол переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Южная Корея и США хотят решить эту проблему без промедления и «фундаментально», а КНДР не должна недооценивать решимости союзников.