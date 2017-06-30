Президент США Дональд Трамп заявил, что терпение Соединенных Штатов по отношению к Северной Корее закончилось.

«Эпоха стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу. Терпение закончилось», — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Он пояснил, что «стратегия терпения» США не дала никаких результатов, и теперь Белый дом будет действовать решительнее.

По словам американского лидера, Вашингтон приступит к реализации «спектра мер» для того, чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных испытаний КНДР.

«США призывает региональные державы и все ответственные страны присоединиться к нам для введения санкций, а также требовать, чтобы северокорейский режим поскорее избрал лучший путь и другое будущее для своего многострадального народа», — добавил Трамп.