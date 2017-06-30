Более 40 тыс. человек ликвидируют последствия непогоды в Центральном федеральном округе России. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС.

Уточняется, что в восстановительных мероприятиях принимают участие специалисты различных министерств, ведомств и служб, задействовано более 14 тыс. единиц техники, в том числе более 5500 сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что от циклона пострадали Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Отмечается, что в большей степени пострадали Московская и Калужская области.

«Заранее силы МЧС России в этих регионах, как и аэромобильные группировки Центрального регионального центра МЧС, были приведены в режим повышенной готовности, развернуты штабы по контролю за обстановкой, проверена готовность резервных источников электропитания, увеличена группировка аварийно-спасательных подразделений и энергетических служб, находящихся на дежурстве», — цитирует агентство собеседника пресс-службы.