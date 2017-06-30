Олимпийский чемпион-1992, финалист Кубка Стэнли-1999 Алексей Житник прокомментировал продление контракта между «Вашингтон Кэпиталз» и защитником сборной России Дмитрием Орловым.

«Здорово, что Орлов подписал такой договор, — сказал «Спорт-Экспрессу» Житник. — Как говорится, дают — бери, бьют — беги. Кто платит, тот тебя и танцует. Пока затрудняюсь сказать, заслужил он или нет. В прошедшем сезоне здорово выступили Брент Бернс и Эрик Карлссон, защита «Нэшвилла» и «Питтсбурга», а вот про оборону «Вашингтона» такого не скажу».

Экс-защитник сборных СНГ и России, отыгравший 15-й сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), затруднился оценить перспективы Орлова заиграть в первом звене «Вашингтона».

«Это покажет время, но никто не может гарантировать, — отметил Житник. — Дмитрию нужно хорошо играть и приносить результат. От «Кэпиталз» ожидают многого, в регулярке нормально выступают, а в плей-офф чего-то не хватает».

Напомним, сегодня Орлов заключил 6-летнее соглашение с «Кэпиталз» на сумму $30,6 млн.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.