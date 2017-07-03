За пять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого количество уничтоженных товаров, запрещенных к ввозу в Россию, увеличилось на 79% — с 1526 до 2736 т. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ. Поток так называемой «санкционки» не иссякает. Бизнесмены, делающие деньги на доставке запрещенной продукции, стали изворотливее. Всё чаще они выдают европейские овощи и фрукты за африканские. По словам экспертов, как правило, речь идет о яблоках, грушах и томатах.

Сейчас, по данным главного аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина, из Африки в Россию традиционно поставляются большие партии цитрусовых. После введения санкций против Турции Марокко нарастило поставки томатов — с 10 до 27% от объема всех импортированных в нашу страну. А, например, Египет стал поставлять больше цитрусовых и картошки. Нигерия увеличила экспорт соевых бобов.

Цитрусовые, по мнению экспертов, вне подозрений — они действительно африканские. Зато среди других овощей и фруктов, поступающих к нам в страну, много «санкционки». Проведенные в этом году сотрудниками ФТС экспертизы в 54% случаев не подтвердили африканское происхождение плодово-овощных товаров, которые поставляли через одну из стран Евразийского союза.

— Большая часть томатов и прочих овощей «из Марокко» имеет европейское происхождение и ввозится в Россию по подложным документам, — рассказала «Известиям» аналитик проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Мария Лакеева. — Везут овощи и фрукты из разных стран, для поставщиков главное, чтобы такая доставка была экономически оправдана. Овощи и фрукты попадают через Казахстан, Грузию, Белоруссию, Сербию и прочие страны, которые не попали под санкции. Точно так же на российский рынок попадает и продукция с Украины.

По данным Национального плодоовощного союза, в этом году прямых поставок яблок, груш и слив в Россию из африканских стран не было.

— До 2015 года к нам в страну если и осуществлялись поставки настоящих африканских яблок и груш, то это были единичные партии, скорее экзотика для гурманов, — рассказал «Известиям» Кирилл Лашин. — После введения санкций африканские страны не стали массово выращивать и поставлять нам фрукты. Яблоки, груши и сливы из Африки если и поступают к нам в промышленных масштабах, то по фальшивым документам. Игроки на этом рынке остались прежними. Например, самый крупный производитель яблок в Европе — Польша. Оттуда они в Россию и ввозятся.

По мнению экспертов, может повториться ситуация 2016 года. Тогда к нам в страну неожиданно хлынул поток польских яблок, груш, других европейских фруктов и овощей. В итоге Россия запретила реэкспорт всей продукции высокого фитосанитарного риска из Камеруна, Сьерра-Леоне, Демократической Республики Конго, груш, яблок, клубники, томатов и грибов — из Кот-д'Ивуара, Бенина, Нигерии, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики и Буркина-Фасо.

Но, видимо, бизнесмены, зарабатывающие деньги на реэкспорте санкционных продуктов питания, нашли новые лазейки. Однако сейчас провезти через границу плодово-овощную продукцию будет сложнее. ФТС в этом году изменила тактику мобильных групп, которые выявляют санкционные товары на границе со странами Евразийского союза. Раньше эти группы патрулировали приграничные дороги или стояли в засадах на проселках. Теперь ставка сделана на сбор и анализ оперативной информации.

— Мы проанализировали результаты деятельности мобильных групп, работающих на границе, и выявили места, куда доставляется плодоовощная продукция, имеющая признаки товаров, находящихся под санкциями, — рассказал «Известиям» начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селезнев. — Выяснилось, что это крупные торговые оптово-розничные центры по всей стране.

Именно в этих точках притяжения «санкционки» оперативники из силового блока ФТС выясняют, кто, как, откуда и каким транспортом завозит запрещенные товары в страну. Дальше в игру вступают мобильные группы — досматривают и задерживают автомашины с товаром заранее выявленных поставщиков «санкционки».

В итоге за пять месяцев текущего года сотрудники ФТС и Россельхознадзора только на российско-белорусской границе завели 61 дело об административных правонарушениях против поставщиков санкционной продукции. Для сравнения: годом ранее за тот же период было заведено всего 11 таких дел.

Сейчас в штате ФТС России числится 35 мобильных патрульных групп, действующих на границах со странами Евразийского союза. В состав подразделений входят не только таможенники, но и сотрудники Россельхознадзора, Ространснадзора, Роспотребнадзора, ГИБДД и Пограничной службы ФСБ РФ.

— Бороться с потоком таких товаров, не нарушая международных обязательств в рамках Евразийского союза, можно одним способом — с помощью мобильных групп, — рассказал «Известиям» гендиректор компании «Правовой мир», специализирующейся на оказании юридической помощи участникам внешнеэкономической деятельности, Михаил Кудрявцев. — Здесь важен психологический эффект. Нарушители закона должны знать, что их рано или поздно ждет наказание.

По словам эксперта, такие запретительные меры поддерживают программу импортозамещения. Те же санкции уже позволили отечественным производителям нарастить производство в нескольких отраслях экономики, например в сельском хозяйстве.