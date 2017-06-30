Следственный комитет (СК) РФ по Республике Татарстан установил новые эпизоды преступной деятельности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

СК в ходе совместного расследования с ФСБ и МВД выяснил новые обстоятельства преступлений Мусина, в результате которых им были присвоены денежные средства других банков и организаций.

Так, в 2014 и 2015 годах Мусин присвоил 80 млн рублей, выделенных в качестве кредитов ООО «Аида и Д». В 2015 году Татфондбанк стал санатором банка «Советский», для чего получил целевой кредит от АСВ в размере 10,7 млрд рублей.

«Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО «Банк «Советский» в размере не менее 15 млрд рублей были перечислены по договору межбанковского кредита в ПАО «Татфондбанк», — говорится в сообщении СК.

Помимо этого, в 2016 году Татфондбанк получил возможность пользоваться деньгами Интехбанка в сумме около 3,6 млрд рублей, «которые должен был предоставить по первому требованию последних, однако со стороны Татфондбанка данное требование удовлетворено не было».

Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».