В результате ДТП в Ульяновской области пять человек погибли, трое пострадали. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«ДТП произошло на трассе в 14:10 мск... Столкнулись два автомобиля — ВАЗ-21099 и Lada Priora. Погибли оба водителя и трое пассажиров. Еще трое пассажиров, в том числе 15-летняя девочка, госпитализированы», — цитирует агентство своего собеседника.

По предварительным данным, Lada Priora выехала на встречную полосу. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося устанавливаются.