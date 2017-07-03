По итогам первых четырех месяцев 2017 года производители автотранспортных средств в России получили прибыль 15,3 млрд рублей, сообщает Минэкономразвития. Год назад автопроизводители терпели убытки. По словам экспертов, причины подъема кроются в улучшении экономической ситуации в стране и эффективности мер господдержки. Кроме того, после пика продаж автомобилей в 2012–2014 годах подошел срок приобретения автомобилей на замену.

В майском обзоре Министерства экономического развития «Тенденции развития в секторах экономики», с которым ознакомились «Известия», отмечается, что первые четыре месяца прошлого года российские автопроизводители закончили с убытком 19,6 млрд рублей, однако в 2017 году их прибыль составила 15,3 млрд рублей. Кроме того, данные обзора свидетельствуют о том, что в период с января по апрель нынешнего года «246 организаций получили прибыль в размере 28,9 млрд рублей, а 116 имели убыток на сумму 13,6 млрд рублей».

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что по итогам четырех месяцев 2017 года стоимостный объем производства автотранспортных средств вырос на 35,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил 584,2 млрд рублей. Министерство связывает рост производства с восстановлением внутреннего рынка, а также с эффективными мерами господдержки.

— Рост производства автомобилей связан в том числе с восстановлением внутреннего рынка в условиях стабилизации российской экономики, а также с реализацией мер государственной поддержки отрасли автомобилестроения, — отметил представитель ведомства.

С позицией Минэка согласился исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. По его словам, еще одна причина положительной финансовой динамики, показываемой компаниями, — отложенный спрос потребителей на автомобили.

— В этом году наблюдается рост рынка, соответственно растет и производство. Это связано в целом с улучшением экономической ситуации в стране, также с эффективными мерами господдержки. Кроме того, происходило накопление отложенного спроса, после бума продаж в 2014 году потребители постепенно начинают приобретать автомобили на замену. В целом хорошим спросом по-прежнему пользуются бюджетные автомобили. Среди производителей легковых авто динамично развиваются «АвтоВАЗ», «Хендэ» и «Киа». Что касается грузовиков, то это прежде всего автомашины отечественного производства, — отметил Сергей Удалов.

В компаниях «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и «Соллерс» на запрос «Известий» не ответили.

По словам аналитика «ВТБ Капитал» Владимира Беспалова, помимо эффективных мер господдержки и в целом роста рынка производители сократили свои издержки и за счет укрепления рубля.

— За последние годы компании адаптировались к сокращению рынка и оптимизировали свои издержки. Сейчас рынок растет, и это положительным образом сказывается на финансовых результатах производителей. Кроме того, существенное влияние оказало укрепление рубля, за счет этого снизились валютные издержки компаний. В целом рост спроса в этом году наблюдается и по коммерческим, и по легковым автомобилям, отчасти это связано с покупками автомобилей на замену, так как пик продаж авто приходился как раз на 2012–2014 годы, тогда как средний срок службы авто — пять лет, — отметил Владимир Беспалов.

По данным Росстата, объемы производства легковых автомобилей в РФ за январь–апрель 2017 года увеличились на 22,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Средняя стоимость отечественного легкового автомобиля в апреле составила 469 тыс. 934 рубля, а собранной в России иномарки — 762 тыс. 523 рубля. В апреле 2016-го цены на автомобили составляли 448 тыс. 140 рублей и 723 тыс. 853 рубля соответственно.