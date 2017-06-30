Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летней девушки, управлявшей автомобилем Mercedes, который насмерть сбил мотоциклиста на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Следствие установило, что 20-летняя жительница Московской области управляла машиной до момента ДТП. Отвлек девушку владелец автомобиля, сидевший на переднем пассажирском сиденье. Молодой человек вмешался в управление, а это, в свою очередь, привело к аварии.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». «В отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ», — цитирует агентство городских новостей «Москва» официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Напомним, ранее Никулинский районный суд Москвы арестовал до 26 августа 20-летнего Аркадия Смелова, обвиняемого по делу об аварии на Кутузовском проспекте, которая закончилась гибелью байкера.

ДТП со смертельным исходом произошло в минувший понедельник в районе дома 48 по Кутузовскому проспекту. 23-летний мотоциклист Аркадий Дымов погиб в результате столкновения с Mercedes ML.