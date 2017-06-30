Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сократилась до 7 га. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям..

Уточняется, что для тушения пожара было использовано 184 т воды (41 сброс).

Изначально пожар охватил 25 га леса. Сегодня утром ведомство проинформировало о сокращении площади возгорания за ночь в два раза.

В четверг на территории Лубянского лесничества произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Сообщалось о задействовании 125 человек личного состава и 36 единиц техники.