Суд британского города Кембридж перенес слушания по делу бывшего советского диссидента Владимира Буковского из-за плохого состояния здоровья ответчика.

Об этом заявил адвокат Буковского.

«Он до сих пор не в состоянии участвовать в судебном процессе, поэтому сначала нужно решить вопросы, связанные с состоянием его здоровья», — цитирует его ТАСС.

Буковскому предъявили обвинения еще в 2015 году, но тогда Высокий суд Лондона постановил, что он непричастен к этим преступлениям. Экс-диссидент, в свою очередь, обвинил прокуратуру в клевете, на что последняя подала апелляцию.