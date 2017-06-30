Агент защитника сборной России Дмитрия Орлова Марк Гандлер сообщил, что его клиент в следующем сезоне будет играть в первой оборонительной паре «Вашингтон Кэпиталз» с Мэттом Нисканненом.

— Самое главное — планируется, что он весь сезон будет играть в меньшинстве, поскольку с хорошей стороны показал себя в минувшем плей-офф, — заявил Гандлер «Спорт-Экспрессу». — Дима продолжает улучшать действия в обороне, и уже сейчас он — абсолютно разносторонний игрок, который умеет всё. В «Кэпиталз» пришли к этому же выводу, учитывая, что по контракту ему значительно повысили зарплату.

Сегодня Орлов подписал с «Вашингтоном» новый шестилетний контракт на общую сумму $30,6 млн. Предыдущее соглашение с «Кэпиталз» было заключено в сентябре 2016 года сроком на один год — сумма контракта составила $2,57 млн.

— В прошлом году переговоры шли практически всё лето, но я бы не назвал их тяжелыми, — пояснил Гандлер. — Просто ситуация с потолком зарплат у «Кэпиталз» была очень сложной, поэтому решение о предыдущем контракте было основано на том, чтобы получить больше игрового времени, показать свою значимость для команды и получить большую роль, что и произошло. На этот раз общение проходило значительно сложнее, поскольку речь шла о долгосрочном контракте, а ситуация с зарплатами в «Вашингтоне» оставалась напряженной, учитывая необходимость переподписания Ти Джея Оши, Евгения Кузнецова и Андре Бураковски. Кроме того, сейчас клуб планирует приобрести еще одного защитника на рынке свободных агентов.

Родившийся в Новокузнецке 25-летний защитник в период выступления за местный «Металлург» был выбран «Вашингтоном» во втором раунде драфта НХЛ под общим 55-м номером в 2009 году. В 2010 году Дмитрий Орлов переехал за океан в клуб АХЛ «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтона»). А в 2011 году он подписал свой первый полноценный контракт со столичным клубом, дебютировав в НХЛ.

В 2011 году Орлов выиграл золото молодежного чемпионата мира в составе сборной России, а в 2014-м стал чемпионом мира уже на взрослом уровне. В 2016 и 2017 годах россиянин стал бронзовым призером мирового первенства, а в 2016 году выступал за национальную команду на Кубке мира. В составе «Вашингтона» Орлов дважды выигрывал Кубок президента, вручаемый команде, выигравшей регулярный чемпионат НХЛ.