Президент США Дональд Трамп провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсудил возможность решения конфликта стран Персидского залива с Катаром, сообщили в администрации президента США.

Белый дом отметил, что президенты в пятницу обсудили ряд ключевых вопросов, среди которых была и ситуация вокруг Катара.

«Президент Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на многочисленные темы, включая способы разрешения продолжающегося спора между Катаром и его арабскими соседями в Персидском заливе», — сказано в сообщении.

Сообщается, что стороны пришли к мнению, что главным условием «должна стать работа всех стран в области прекращения финансирования терроризма и борьба с экстремистской идеологией».

При этом Дональд Трамп подчеркнул важность всех союзников США и их партнеров в укреплении борьбы против терроризма.