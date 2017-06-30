В Тольятти произошел обвал грунта на участке дороги по улице Автостроителей в районе дома 1. Причиной ЧП стал ремонт бесхозных тепловых сетей, после которого прорвало участок теплосети. Из-за подземного размыва дорожное полотно обрушилось.

Как передает TLTgorod, движение автомобилей в районе обвала перекрыто. Яму засыпали песком и грунтом. Затем в нее дополнительно утрамбуют 50 т асфальтогранулята, чтобы заполнить все образовавшиеся пустоты. После этого сверху будут укладывать асфальт.