США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Американский президент отметил, что на данный момент американская сторона пересматривает торговую сделку.

«Мы хотим надеяться, что это будет равноправное соглашение, честная сделка для обеих сторон», — сказал Трамп.

О желании США пересмотреть торговое соглашение ранее заявлял вице-президент Майк Пенс.