Кремль не занимается вопросами обеспечения защиты интересов граждан России за рубежом в случаях, подобных с захваченным на Украине представителем народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Виктором Агеевым. Обычно это делается по дипломатическим каналам, однако все необходимые меры будут приняты, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Но с другой стороны, никаких сомнений, конечно, быть не должно — всё, что законом предписывается, я имею в виду меры по защите интересов, они будут реализовываться», — цитирует Пескова сайт НТВ.Ru. Напомним, о том, что в Луганской области был задержан 22-летний россиян Виктор Агеев, сообщалось ранее. Украинская сторона пыталась выдать его за российского военнослужащего, однако эту информацию опровергли в Министерстве обороны России. Агеев, согласно учетным данным военного ведомства, уволился из Вооруженных сил РФ еще в мае прошлого года.

Позже стало известно, что Агеев служил в народной милиции ЛНР по контракту.