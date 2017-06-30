Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля Пятой международной встречи по Сирии в Астане», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Россия и Турция договорились продолжить совместное сотрудничество и будут поддерживать контакт.

Ранее турецкий президент провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом.