Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в Российско-белорусском межрегиональном форуме и в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. Главы двух стран договорились и далее координировать внешнюю политику и активизировать взаимодействие в сфере машиностроения и в аграрном секторе. Кроме того, решено проработать вопрос об отмене международного роуминга на территории двух государств.

Перед началом заседания высшего органа Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили форум регионов России и Белоруссии. Сегодня российско-белорусское сотрудничество затрагивает самые разнообразные сферы — например, на Сахалине совместными усилиями двух государств был создан современный агрокомплекс.

— Наши страны действительно стратегические партнеры — в полном смысле этого слова — и самые близкие союзники. На прочном фундаменте дружбы и добрососедства поступательно развиваем двусторонние отношения практически по всем направлениям, и межрегиональные связи являются их важнейшей составляющей, — сказал российский лидер. — Так, в 2016 году объем инвестиций из России в Белоруссию достиг $4 млрд, причем основная их доля приходится на прямые капиталовложения — это $2,5 млрд. Российский бизнес вкладывается в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность. В свою очередь, Белоруссия инвестировала в российское сельское хозяйство, в розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн.

Александр Лукашенко в ответном слове заметил, что между нашими странами существует «мощнейшая» кооперация, назвав Россию и Белоруссию единым экономическим комплексом.

— Президент [Владимир Путин] очень часто об этом говорил: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Всякие санкции и прочее нас подтолкнули, вас и нас, — заявил белорусский лидер. — И ваше движение по импортозамещению, мы к этому подходили раза три, на моей памяти, перед нами этот вопрос встал раньше, чем у вас, под санкциями мы находимся давным-давно. И вот это «несчастье» — как я в кавычки беру, это не несчастье, — оно подтолкнуло Россию в очередной раз к сильнейшему движению по импортозамещению. И мы оказались в тренде.

После форума главы двух стран направились в Кремль, где провели переговоры в составе делегаций и приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. В ходе обмена мнениями министр сельского хозяйства Белоруссии Леонид Заяц констатировал, что Россия сняла не все запреты на поставку аграрных товаров из его страны. Но, как заверили в своих выступлениях оба президента, проблемные темы тоже обсуждались и решение будет найдено.

При этом одной только аграрной тематикой лидеры двух стран ограничиваться не намерены: Владимир Путин, выступая на заседании Высшего госсовета, заявил, что ориентироваться следует на «новый промышленный уклад, основанный на активном внедрении цифровых технологий, инновационных материалов, роботизации, «зеленой» энергетики».

— От того, как мы с вами сможем ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть долгосрочная конкурентоспособность наших стран. Нужно наращивать наши усилия по созданию совместных высокотехнологичных промышленных кластеров, инжиниринговых центров, выстраивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоемкой продукции, отвечающей самым высоким мировым стандартам, — подчеркнул президент РФ.

Александр Лукашенко призвал к сотрудничеству в сфере информационных технологий, направленному в том числе на формирование «цифровой экономики». А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избавиться от роуминга на территории Союзного государства — аналогичная схема, например, реализована в Евросоюзе. Владимир Путин и Александр Лукашенко решили дать поручения министерствам связи проработать этот вопрос.

По окончании заседания президенты двух стран не стали выступать с заявлениями для прессы. Вместо них к журналистам вышел госсекретарь Союзного государства, который, в частности, сообщил, что на встрече не затрагивалась тема предоставления Минску Москвой нового кредита.