Прибытие первой партии угля из США на Украину в объеме 120 тыс. т ожидается в августе. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский, пишет «РИА Новости».

Украинский президент Петр Порошенко уже заявлял, что Украина закупит 2 млн т угля в американском штате Пенсильвания. Президент США Дональд Трамп также отмечал, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки угля, ей нужны миллионы тонн и немедленно.

Белявский отметил, что в августе в ходе визита на Украину представителей из министерства энергетики США объемы поставок могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Ранее власти Украины заявляли об отказе покупать уголь Донбасса.