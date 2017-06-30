Тучи над городом: «библейский» ливень в Москве
Во вторник, 30 июня, в Москве было объявлено штормовое предупреждение
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во второй половине дня — в том числе о возможности гроз, ливней и града
Тучи над московским международным деловым центром «Москва-Сити»
Ливень начался после 12:00. В результате были затоплены некоторые улицы в центре города и в районе МКАД
Тучи над городом
Автомобиль, поврежденный упавшим деревом, на Ленинском проспекте в Москве
В некоторых районах столицы также выпал крупный град
Вид на спортивный комплекс «Лужники» во время дождя
Молодожены на Воробьевых горах во время ливня
Из-за непогоды было задержано около 40 рейсов в столичных аэропортах, без света в Москве и области остались свыше 4 тыс. человек
По последним данным, не менее шести человек пострадали, также сообщается о трех погибших из-за непогоды