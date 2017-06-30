Генеральная прокуратура России направила уголовное дело в отношении экс-гендиректора Центра Хруничева и его заместителей в Дорогомиловский районный суд Москвы. Бывшие сотрудники ракетно-космического завода обвиняются в растрате более 108 млн рублей. Об этом заявили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, «обвиняемые создали организованную группу и в период с 2011 по 2015 год, заключив договоры на поставку по существенно завышенным ценам металло- и кабельной продукции с ООО «Компания МеталРесурс», совершили растрату средств ГКНЦ им. М.В. Хруничева на общую сумму более 108 млн рублей».

Позже Следственный комитет РФ сообщил, что один из фигурантов дела, бизнесмен Руслан Уразгильдеев, объявлен в международный розыск.

Уточняется, что в Дорогомиловском районном суде также рассматриваются дела в отношении бывших гендиректора центра Владимира Нестерова, главного бухгалтера Михаила Якушина и гендиректора ЗАО «Экоправо» Дмитрия Дьяконова. Они обвиняются в растрате более 360 млн рублей. По итогам проверки 2015 года в Центре Хруничева были вскрыты махинации на сумму 9 млрд рублей, возбуждено 8 уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Центр Хруничева — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Сегодня на предприятии планируются реорганизация и реализация коммерческих и государственных заказов.